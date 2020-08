Neymar queria dar os parabéns ao Bayern mas cometeu uma gafe

A derrota na final da Liga dos Campeões deixou Neymar em lágrimas e, cerca de duas horas após o encontro no Estádio da Luz, o avançado do Paris Saint-Germain recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem e agradecer o apoio recebido.





Numa publicação no Twitter, o craque aproveitou ainda para dar os parabéns ao adversário desta noite mas cometeu uma gafe. Em vez de felicitar o Bayern [Munique], Neymar dirigiu-se... ao Bayer. Esse mesmo. O de Leverskusen. Ora, o post deixou os farmacêuticos na dúvida e estes não demoraram a responder, reagindo ao 'tweet' do avançado canarinho com um emoji de um rosto com uma sobrancelha levantada.