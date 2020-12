Neymar saiu a jogar e acabou a marcar golo (com Bruno Fernandes a tentar ajudar na defesa)

A vitória do PSG sobre o Manchester United ficou fechada em tempo de compensação. Apesar de o jogo estar quase no fim, o brasileiro ainda teve pernas para sair a jogar no meio-campo defensivo dos franceses, fugir a três adversários -um deles Bruno Fernandes - e finalizar a passe de Rafinha. O médio português do Manchester United ainda sprintou para ajudar na defesa, mas o lance deu mesmo golo para o PSG. [Imagens: Eleven Sports]