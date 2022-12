Noa Lang quer vingar Mundial diante do Benfica: «Vou ver alguns deles em breve...»

Poucos dias passaram desde a eliminação da Holanda aos pés da Argentina no Mundial'2022 e as memórias desse dia ainda estão bem vivas nos jogadores da laranja. Noa Lang, por exemplo, não poupou nas críticas aos jogadores argentinos (por causa daquele festejo que tanto deu que falar ) e até aproveitou para deixar um pequeno aviso em tom de vingança a propósito do duelo com o Benfica, da Liga dos Campeões."Estavam a jogar duro, mesmo duro. Tinham acabado de ganhar, por isso, força, celebrem uns com os outros. Mas não se comportem assim. É por isso que a Argentina não vai ganhar o Mundial. Mas, já agora, vou ver alguns deles em breve, quando jogar diante do Benfica pelo meu clube", declarou o extremo do Club Brugge ao 'Het Laatste Nieuws', numa alusão aos benfiquistas Nicolás Otamendi e Enzo Fernández.Club Brugge e Benfica, refira-se, nos oitavos de final da Liga dos Campeões a 15 de fevereiro e 7 de março.