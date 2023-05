Notícia Record: Rafael Leão falha jogo desta noite com o Inter

Rafael Leão vai ficar fora do encontro da primeira mão das meias-finais da Champions League, entre AC Milan e Inter Milão, agendado para esta quarta-feira, em San Siro. Ao queapurou, o avançado português realizou pela manhã os últimos testes para verificar a sua condição física e sentiu um desconforto que desaconselha a sua utilização. Conforme o técnico rossonero, Stefano Pioli, anunciara na véspera, caso não se encontrasse a 100 por cento, o internacional português seria preterido da convocatória. Isto, apesar de ao final da manhã, Leão se ter juntado aos restantes companheiros na unidade hoteleira que serviu de quartel-general ao AC Milan nas horas que antecederam o embate em que começa a decidir-se o nome de um dos finalistas da Liga dos Campeões desta temporada.O dianteiro sofreu uma lesão no adutor direito, no jogo do passado sábado, diante da Lazio, mas existia a esperança de que pudesse recuperar a tempo de ser opção no encontro desta quarta-feira, o que não se verificou. Assim, a esperança na recuperação de Rafael Leão é agora renovada, com vista ao encontro da segunda mão, na próxima terça-feira (16/5) no mesmo estádio.