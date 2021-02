Nova Champions pode obrigar a reduzir equipas nas ligas nacionais

Alguns dos grandes clubes europeus querem mudar as competições europeias e veem na criação de uma Superliga a possibilidade de aumentarem as receitas, bem como o interesse da prova, algo que consideram imprescindível.





O projeto da Superliga vai ganhando força, mas a UEFA também tem uma palavra a dizer. O organismo está a projetar uma nova competição continental, mas que terá reflexo nas ligas dos vários países. Foi isso mesmo que contou Luis Rubiales, presidente da federação espanhola no programa El Larguero."As ligas devem ser reduzidas e mudar de formato", contou o líder federativo.Tanto a FIFA como a UEFA já se mostraram favoráveis a que as ligas nacionais não tivessem mais do que 18 equipas e é esse o cenário que está em cima da mesa, no âmbito da nova competição. Espanha, que tem um campeonato com 20 equipas, já se mostrou contra esta medida.A FIFA, recorde-se, quer mudar o Mundial de Clubes, ampliando-o para 24 equipas, ao longo de três semanas de competição.