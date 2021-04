Nova Champions será aprovada hoje: 100 jogos, 36 equipas e muita emoção a partir de 2024

O comité de competições da UEFA reúne-se esta sexta-feira para aprovar o novo formato da Liga dos Campeões, que deverá entrar em vigor no triénio 2024-2027, e que será ratificado no congresso de terça-feira. O jornal espanhol 'Marca' enumerou algumas das principais alterações na prova.





- Vão participar 36 equipas, em vez das atuais 32, em que cada uma delas na primeira fase vai jogar contra adversários equilibrados, com base no ranking das equipas.- Podem ser realizados 100 jogos por época.- A nova Champions pretende 'dar a mão' aos clubes mais pequenos. Todas as federações vão participar no início da rota da Champions.- No novo formato cada equipa realizará 10 jogos - 5 em casa e outros tantos fora - contra rivais de todo o tipo, tanto em termos de qualidade como de localização.- As equipas vão estar divididas em quatro grupos, em função da posição na liga doméstica e das suas últimas aparições na Champions. As equipas classificam-se da 1.ª à 36.ª posição, subindo e descendo na classificação consoante os pontos acumulados nas 10 jornadas.- Por não ser possível que todos joguem contra todos, as melhores equipas (determinadas pelo coeficiente) vão medir forças com duas equipas do seu nível, contra três do seguinte, outros três do penúltimo e dois do grupo dos teoricamente mais fracos.- Depois de terem disputado as 10 jornadas, as 8 equipas com mais pontos avançam para os oitavos-de-final, enquanto os classificados entre o 9.º e o 16.º vão disputar uma eliminatória com os classificados do 17.º ao 24.º.