Novo formato da Liga dos Campeões aprovado: o que muda em 2024

Os representantes das Ligas Europeias – entre os quais se encontrava Pedro Proença – aprovaram na assembleia geral realizada em Istambul, na Turquia, o alargamento do calendário da Liga dos Campeões em 2024 (as equipas vão passar a fazer 10 jogos na fase de grupos), bem como o aumento do número de participantes.A competição passará a ter 36 equipas, ou seja, mais quatro competidores do que atualmente.