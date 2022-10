Nuno Tavares diz que Amorim mandou "boquinhas": «Devia era preocupar-se em manter os jogadores em campo»

Apesar de Rúben Amorim afirmar em conferência de imprensa que o desaguisado com Nuno Tavares já estava completamente sarado, o lateral-esquerdo português do Marselha surgiu com críticas fortes ao técnico dos leões na flash-interview, afirmando que Amorim "devia preocupar-se mais em manter os jogadores dentro de campo do que em mandar boquinhas".





"Estamos contentes por ganhar fora contra um adversário difícil. Fizemos um bom jogo até à expulsão e depois o jogo desenrolou-se para o nosso lado. Mas estamos felizes pelo jogo", começou por dizer o lateral-esquerdo português do Marselha em declarações à CNN Portugal, onde acabou por abordar o 'clima quente' com Amorim: "Dentro de campo ele [Amorim] ainda tentou atiçar-me um bocadinho. Mas acho que devia preocupar-se mais em manter os jogadores deles dentro de campo do que em mandar boquinhas. Mas já não ligo a isso. Ganhámos o jogo e estou mais contente com isso."

"Pazes com ele? Não tenho de fazer. Não o conheço. Tentou mandar-me umas boquinhas, mas nem lhe liguei. Às vezes quando se cospe para o lado, calha na testa", acrescentou, terminando: "Vamos tentar ao máximo ganhar jogos para qualificarmo-nos. Jogar a Champions aos 22 anos é um sonho realizado. Vamos tentar ir jogo a jogo, recuperar os pontos na Alemanha e depois com o Tottenham."