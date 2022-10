Nuno Tavares e o duelo em Alvalade: «Viemos aqui para tentar ganhar o jogo sem medo de nada»

Nuno Tavares falou esta quarta-feira aos microfones da ELEVEN sobre o duelo desta noite frente ao Sporting, em Alvalade. O lateral-esquerdo português do Marselha assumiu já ter esquecido o 'atrito' com Rúben Amorim, apontando para a determinação da equipa francesa em sair de Lisboa com os três pontos."Não acho que tenho de provar nada a ninguém. Tenho feito bem as coisas a meu ver e a ver do treinador. Sim, fiquei um bocadinho triste com o que ouvi por parte do treinador do Sporting, mas já passou. Este é um novo jogo. Nova estratégia talvez não, mas viemos aqui para tentar ganhar o jogo sem medo de nada", disse.