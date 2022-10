O espetacular golo de Rafa que aumentou a vantagem do Benfica frente à Juventus

Rafa aumentou a vantagem do Benfica frente à Juventus pouco depois da meia-hora de jogo. O avançado recuperou uma bola no centro do terreno, entregou para João Mário que cruzou tenso ao primeiro poste onde o camisola '27' surgiu a toda a velocidade e, com um toque de pura habilidade, traiu Szczesny para fazer o 3-1.