O golo de Neres que completou a reviravolta do Benfica frente à Juventus: Enzo também brilhou

Aos 55' do Juventus-Benfica , Neres fez o 2-1 para as águias, completando a reviravolta encarnada. Perin ainda defendeu um primeiro remate de Rafa mas o extremo brasileiro faturou na recarga. Nota para Enzo Fernández, que também brilhou no início da jogada. Veja em baixo: