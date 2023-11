O golo que permitiu a Pepe tornar-se no jogador mais velho de sempre a marcar na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pepe tornou-se esta terça-feira no futebolista mais velho de sempre a marcar na Liga dos Campeões. O central fez, aos 90'+1, o 2-0 final no FC Porto-Antuérpia e, com 40 anos e 254 dias, superou o anterior recordista, Francesco Totti (38 anos e 59 dias). Veja o lance em baixo: