Aos 90'+1 do Atalanta-Manchester United, Cristiano Ronaldo bisou e fez o 2-2, com um grande remate de fora da área, evitando assim a derrota dos red devils em Itália. Veja o lance em baixo e recorde AQUI o lance do primeiro golo:





.@ChampionsLeague | Atalanta 2 x 2 Man United



Aí está ele! Mais uma vez, Cristiano Ronaldo a salvar o United #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/FeGCPQdcBb — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 2, 2021