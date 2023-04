Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A incrível jogada de Rafael Leão: arrancou antes do meio-campo, deixou todos para trás e serviu Giroud de bandeja Avançado português com jogada individual fenomenal no primeiro golo em Nápoles





• Foto: Frames: ELEVEN