O outro herói de Anfield: um apanha-bolas foi decisivo no lance do quarto golo do Liverpool

Há um herói improvável na fantástica reviravolta do Liverpool frente ao Barcelona . É certo que Trent Alexander-Arnold marcou rapidamente o canto que Divock Origi desviou para o 4-0, mas tal só aconteceu porque... um apanha-bolas foi veloz a atuar em duas situações, segundo relata esta quarta-feira o 'Liverpool Echo'.O jovem estava junto à linha final quando Trent Alexander-Arnold ganhou o pontapé de canto. Concedeu-lhe uma nova bola rapidamente, mas aquela resultante da jogada foi parar à área do Barcelona e o jogo não podia recomeçar com ela em campo. Assim, o apanha-bolas levantou-se e pediu a toda a velocidade que Origi tirasse essa bola do terreno para que Arnold pudesse marcar o canto. O resto é história do futebol.A atitude do apanha-bolas em Anfield, que assim contribuiu de forma decisiva para a presença dos reds na final da Liga dos Campeões, não passou despercebida ao antigo técnico Graeme Souness, atual comentador na Virgin Media Sport.O escocês pediu que sejam dados ao rapaz dois bilhetes para a final de Madrid bem como um bilhete de época para Anfield.