O penálti desperdiçado por Messi frente ao Real Madrid: Courtois adivinhou lado e brilhou

Leo Messi já defrontou o Real Madrid por oito ocasiões desde que Cristiano Ronaldo deixou os merengues, em 2018, e de lá para cá não mais conseguiu marcar aos merengues. Esta terça-feira até teve uma chance de ouro, com um penálti no duelo da Liga dos Campeões , mas cara a cara com Thibaut Courtois acabou por permitir uma brilhante defesa ao belga. No final valeu a La Pulga o golo salvador de Kylian Mbappé, que deu o triunfo por 1-0 ao Paris SG.