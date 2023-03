O penálti polémico de Havertz que permitiu ao Chelsea eliminar o Dortmund na Champions

O Chelsea confirmou esta terça-feira o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, mas não se pode dizer que o tenha conseguido sem alguma polémica à mistura. No início da segunda parte do encontro, altura em que a eliminatória estava igualada, Havertz foi chamado a converter um penálti. O alemão acertou com estrondo no poste esquerdo da baliza do Dortmund na primeira tentativa. Porém, após intervenção do VAR, a equipa de arbitragem mandou repetir a grande penalidade por entrada dos jogadores do Dortmund na grande área antes de o avançado dos blues proceder à marcação. À segunda oportunidade, Havertz não desperdiçou e colocou o Chelsea na frente da eliminatória.