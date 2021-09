O primeiro golo (e que golo) de Messi pelo PSG: arrancou no meio-campo e atirou ao ângulo

Lionel Messi estreou-se a marcar pelo PSG esta terça-feira no jogo com o Manchester City. O astro argentino fez o 2-0 no marcador com um grande golo aos 74 minutos. Veja em baixo:





.@ChampionsLeague | PSG 2-0 Man City

LEONEL MESSI ESTÁ FEITO O PRIMEIRO GOLO DE MESSI PELO PSG#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/I6GEAj8f1W — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 28, 2021