O que precisa o Benfica para ser 1.º no grupo H: conheça todas as contas

O Benfica confirmou esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas ainda não sabe se será cabeça de série no sorteio da próxima fase da prova milionária. Isto porque o Paris SG também confirmou a qualificação para os 'oitavos' da Champions, com uma goleada das antigas frente ao Maccabi Haifa (7-2), deixando tudo um pouco mais complicado para o lado das águias no que diz respeito à luta pelo 1.º lugar do Grupo H.

Mas vamos por passos. Com o triunfo diante da Juventus, os comandados de Roger Schmidt chegaram aos 11 pontos, com três vitórias e dois empates num total de cinco jogos disputados nesta fase de grupos, um registo igual ao do atual campeão francês, que é atualmente líder do grupo devido à diferença de golos. Os parisienses têm neste momento 14 golos marcados (sendo que metade deles foram apontados esta noite) e seis sofridos, somando um saldo positivo de oito golos. Já as águias somam um total de 10 golos marcados e seis sofridos (metade sofridos esta noite), registando um saldo positivo de apenas quatro golos, que é inferior pela metade em comparação com o PSG.

Para que as águias possam se apurar no primeiro lugar do Grupo H, terão de conseguir sempre um melhor resultado do que aquele que o PSG faça diante da Juventus na última ronda da fase de grupos. Ou seja, o Benfica terá de empatar se o PSG perder ou de ganhar no caso de empate no outro embate. Caso as duas equipas vençam os respetivos jogos, aí tudo ficará mais complicado, muito por culpa da diferença de golos, que se ficar igualada poderá obrigar o Benfica a marcar pelo menos cinco golos em Israel. Colocando em hipótese que as duas equipas conseguem os três pontos na última jornada e que o PSG consegue-o pela margem mínima e o Benfica marca cinco golos em Israel, as águias passam no primeiro lugar do Grupo H por somar mais golos fora de casa.



