O sprint de Haaland que deixou a Europa rendida: até já o comparam ao recorde do Mundo

Para lá dos registos surreais que vai construíndo aos 19 anos, Erling Haaland tornou-se destaque esta terça-feira por uma jogada em particular, ocorrida ainda na primeira parte do duelo com o Paris SG, na qual demonstrou que apesar dos seus 1,94 metros é um jogador velocíssimo. O momento foi de tal forma impressionante que houve quem tenha decidido pegar num cronómetro e analisar o tempo que o avançado do Borussia Dortmund necessitou e o resultado detetado pela Sky Italia é... incrível.





É que, segundo dos dados apresentados pelos transalpinos, Haaland necessitou de apenas 6.64 segundos para fazer 60 metros nessa tal arrancada, um registo absolutamente assombroso que o colocaria a apenas 3 décimos do recorde do Mundo do norte-americano Christian Coleman (6.34) e a pouco mais de uma décima de segundo do recorde norueguês da distância. Por outro lado, com os tais 6.64 que terá feito segundo a Sky Italia, Haaland teria conseguido ser o oitavo colocado na final dos Mundiais de pista coberta de 2018.