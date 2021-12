Oblak e o triunfo no Dragão: «Acabámos por ter a sorte do jogo»

Oblak admitiu que o Atlético Madrid teve "a sorte do jogo" no triunfo sobre o FC Porto e realçou o facto de o Milan ter perdido diante do Liverpool, para que os colchoneros conseguissem garantir o segundo lugar do grupo B."O FC Porto tem uma grande equipa, criou-nos muitas dificuldades, tem grandes jogadores. Ainda bem que o Milan também perdeu e nós continuamos na prova, era isso que queríamos muito, mas repito o FC Porto tem excelentes jogadores e fez também um bom jogo. Acabámos por ter a sorte do jogo, mas foi muito complicado", começou por dizer, após o encontro, não querendo individualizar o seu papel no encontro deste noite."As defesas que fiz são normais, estou lá para isso e para ajudar a equipa neste momentos", frisou, antes de recordar o tempo em que jogou em Portugal."Tenho boas memórias de Portugal e fico sempre muito feliz quando volto a este país. Estou sempre muito agradecido a todos os clubes onde estive, iniciei a minha carreira aqui, agradeço a todos os treinadores e companheiros de equipa que tive em Portugal. Já estou há muitos anos em Espanha, mas não me esqueço dos tempos que passei em Portugal", finalizou.