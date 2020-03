Oficial: Barcelona-Nápoles vai jogar-se à porta fechada

É oficial: o Barcelona-Nápoles será disputado à porta fechada. As autoridades de saúde de Espanha e o clube catalão acordaram hoje que o jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendado para o próximo dia 18, não terá público, devido ao coronavírus.





Com o surto de coronavírus a afetar vários países na Europa, nomeadamente Itália e Espanha, todos os eventos desportivos pelo continente vêm sendo afetados e o futebol não é exceção. Com Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Jovem da UEFA nesta semana, já há partidas confirmadas à porta fechada, outras canceladas e até mesmo desistências de competição.Confira AQUI as alterações já levadas a cabo.