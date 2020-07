UEFA anuncia principais mudanças para a final-8 da Champions em Lisboa

A UEFA anunciou esta tarde que a final da Liga dos Campeões desta temporada será disputada no Estádio da Luz, a 23 de agosto. Através do seu site oficial, o organismo que rege o futebol europeu deu conta de várias particularidades em relação a esta 'final eight' inédita, que para lá do estádio do Benfica será também jogada no Estádio de Alvalade.





Por outro lado, a UEFA confirma também que os jogos dos oitavos-de-final que ainda não foram realizados serão disputados no estádio inicialmente previsto nas respetivas eliminatórias ou num local designado pela UEFA. Quer isto dizer que Barcelona, Manchester City, Bayern Munique e Juventus terão a possibilidade de disputar as suas partidas diante de Nápoles, Real Madrid, Chelsea e Lyon, respetivamente, nos seus redutos.De notar ainda que a UEFA vai permitir alterações nas equipas registadas, ainda que tal seja limitado a três trocas e sempre integrando na lista jogadores que estivessem elegíveis para atuar a nível nacional pelos clubes em causa a partir de 3 de fevereiro.- As eliminatórias dos quartos-de-final e meias-finais serão jogadas a jogo único.- As equipas podem fazer três trocas na sua lista A, ainda que apenas possam fazê-lo com jogadores que tenham estado registados e disponíveis para atuar a nível nacional a partir de 3 de fevereiro- Serão permitidas cinco substituições, que podem ser feitas em três momentos do jogo. Estes três momentos não incluem o intervalo, o final dos 90 minutos, prolongamento e intervalo do prolongamento.- As equipas poderão colocar nas respetivas fichas de jogo até 23 jogadores ao invés dos atuais 18.- Todos os jogos arrancarão às 20 horas