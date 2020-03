Oficial: PSG-Dortmund será disputado à porta fechada

É oficial: o PSG-Borussia Dortmund será disputado quarta-feira à porta fechada. As autoridades de Paris confirmaram hoje que a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões não terá público, devido ao coronavírus.





O governo francês já havia anunciado no domingo que todos os eventos com mais de 1000 pessoas em Paris seriam cancelados.Apesar de inicialmente ter sido decretado que o jogo deveria ser disputado em condições normais, a decisão do governo é vinculativa, embora a UEFA não tenha anunciado nada até o momento.Roxana Maracineanu, ministra do desporto, já confirmou que não quer correr nenhum risco de contágio.