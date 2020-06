Oficial: UEFA confirma final a 8 da Liga dos Campeões em Lisboa

A UEFA confirmou que a final a 8 da Liga dos Campeões vai realizar-se em Lisboa, no Estádio da Luz e Estádio José Alvalade, entre 12 e 23 de agosto. A final 8 da Liga Europa será na Alemanha. A final da Champions feminina terá lugar em San Sebastian a 30 de agosto.











"Torneio em Lisboa, com quartos de final, meias finais e final com eliminatória a um jogo, apenas em Lisboa, entre os dias 12 e 23 de agosto", confirmou o secretário-geral da UEFA Giorgio Marchetti sobre a Champions.Os restantes jogos da 2 mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões ainda podem ser em Portugal: Dragão e D. Afonso Henriques são hipóteses. A decisão sobre este assunto deverá ser tomada antes do sorteio, a 10 de julho.Ceferin disse que não há razões para ter plano B a Portugal e que a situação vai continuar a ser monotorizada dia a dia.Quanto à possibilidade de adeptos, o presidente da UEFA lembrou que "as coisas estão a mudar rapidamente" e que há um mês nem sequer podia responder se iria haver Champions.Sem querer fazer previsões, Ceferin admitiu a possibilidade de haver apenas adeptos portugueses no estádio.O presidente da UEFA garantiu que não houve luta entre Portugal, Alemanha ou Espanha e adiantou que Fernando Gomes e Tiago Craveiro foram os primeiros a mostrarem disponibilidade para ajudar.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já tinha dito a 2 de junho que esperava uma "boa notícia" para Portugal no campo do futebol internacional, enquanto a Direção-Geral da Saúde (DGS) assegurou "todas as condições" para acolher a competição.A final, que vai ditar o sucessor do já eliminado Liverpool como campeão da mais importante prova europeia de clubes, estava marcada para Istambul.Atlético de Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain já estão qualificados para os quartos de final, faltando ainda quatro jogos da segunda mão dos 'oitavos' (Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea).Garantindo que não deve ser o próprio "a anunciar", o chefe de Estado disse, ainda assim, que tinha para agosto "uma vaga sensação" de uma boa notícia, que se foi tornando mais e mais provável com o passar dos dias e que poderia voltar a trazer a Lisboa uma final da 'Champions', depois do 4-1 aplicado pelo Real Madrid ao 'vizinho' Atlético em 2014.