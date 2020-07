Oficial: UEFA confirma jogos da Liga dos Campeões sem público em Lisboa

A UEFA anunciou esta quinta-feira que os jogos relativos aos quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões desta temporada vão mesmo jogar-se à porta fechada. Pelo menos até indicação em contrário por parte das autoridades.





"Vários elementos foram levados em consideração pela UEFA ao tomar uma decisão, como a protecção da saúde de todos os envolvidos nos jogos e do público em geral, a responsabilidade de proporcionar o ambiente o mais seguro possível para os encontros, de modo a garantir o progresso das competições, bem como garantir a equidade desportiva num cenário bastante instável (com alguns países permitindo a presença de adeptos nos estádios e outros proibindo-o). Consequentemente, tendo em conta a situação actual, o Comité Executivo da UEFA considerou prudente concluir que os jogos da UEFA deveriam decorrer à porta fechada até nova informação. Esta decisão foi tomada de acordo com as federações e autoridades nacionais dos anfitriões das fases finais da UEFA Champions League 2019/20, da UEFA Europa League 2019/20 e da UEFA Women's Champions League 2019/20: Portugal, Alemanha e Espanha, respectivamente. Esta restrição também se aplica aos restantes jogos da UEFA Youth League 2019/20", revelou o organismo.