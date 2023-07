Olha que dois: Panathinaikos venceu com golos... de Sporar e Djuricic

O Panathinaikos ficou ontem bem encaminhado para carimbar o acesso à 3.ª pré-eliminatória, ao bater (3-1) o Dnipro na condição de visitante. Os gregos bem podem agradecer a dois velhos conhecidos do futebol português que por cá nem deixaram grandes saudades.

Num jogo disputado na Eslováquia, Andrez Sporar, avançado que passou por Sporting e Sp. Braga, foi o primeiro a fazer a diferença, ao desviar um cruzamento na pequena área ao minuto 10. Nada de novo para os adeptos do 'Pana', que na última época o viram a marcar 14 golos... tantos quanto na época e meia que passou em Portugal. Aos 74', foi Djuricic, que não vingou no Benfica, a ampliar num belo remate rasteiro à entrada da área. Ele que estava em estreia oficial pelo clube grego, vindo da Sampdoria. Ionnidis fez o terceiro (84') antes de Kaplienko reduzir para os ucranianos (90').

Na Islândia, Diogo Gonçalves foi titular no triunfo (2-0) do Copenhaga sobre o Breidablik. Tal como Sérgio Oliveira, no surpreendente empate (2-2) - consentido aos 90'+2 - do Galatasaray na visita ao Zalgiris.



Duelo português no inferno búlgaro



Será sobre infernais 39º previstos para hoje em Razgard, que a cidade búlgara receberá o duelo mais português do dia. O Ludogorets, de Dinis Almeida e Claude Gonçalves, defronta o Olimpija Ljubljana, orientado por João Henriques e com David Sualehe, Jorge Silva e Rui Pedro no plantel. O histórico dá o favoritismo aos búlgaros : somam 12 presenças em fases de grupos europeias (duas na Champions), contra zero dos eslovenos.