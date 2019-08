Oliver Mintzlaff e o sorteio da Liga dos Campeões: «É um grupo muito enganador»

Oliver Mintzlaff, CEO do RB Leipzig, mostrou alguma cautela na hora de comentar os adversários do Grupo B, composto por Benfica, Zenit e Lyon,. Para o dirigente alemão, este é um "lote muito enganador"."Este é um grupo composto por equipas boas dos seus respetivos países, é muito enganador. Temos um desafio muito grande pela frente e temos de dar o nosso limite em todos os jogos para podermos passar o grupo", afirmou Oliver Mintzlaff, em declarações ao site do 3.º classificado do último campeonato alemão.Já o treinador da equipa, Julian Nagelsmann, revelou estar confiante na qualificação para a próxima fase, apesar de conhecer a qualidade dos seus oponentes. "Este é um grupo muito bom, com grandes adversários e ótimos estádios. Queremos passar a fase de grupos, mas estas equipas vão desafiar-nos e exigir o máximo de nós mesmos. Já tive a oportunidade de ver o Benfica ao vivo, o Zenit na Rússia e o Lyon, que tem jogadores muito, muito bons", disse o técnico alemão.