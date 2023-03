Onana e as duas bolas do FC Porto ao ferro: «Eu não senti nada... 'Quase' não é entrar, certo?»

André Onana saiu do Estádio do Dragão sem sofrer qualquer golo, mas a verdade é que nos instantes finais acabou por ser bafejado pela sorte, já que o FC Porto atirou duas bolas ao ferro da sua baliza. Ainda assim, à ELEVEN, num misto de satisfação com alívio, o camaronês brincou com a situação e enalteceu o apuramento para os 'quartos' da Champions."Eu não senti nada... 'Quase' não é entrar, certo? Eu estou contente com o resultado da eliminatória. Realizámos uma grande partida. Sabíamos que seria difícil, mas estou contente com o desempenho de todos. Mostrámos carácter e que estamos unidos. Jogámos contra um grande rival. Estivemos todos bem a nível defensivo. Também tenho de dar mérito ao desempenho dos meus colegas na defesa. Este apuramento é muito importante. Não sei se defendi mais no jogo em Itália ou neste em Portugal porque o que me deixa contente é mesmo o apuramento", disse o camaronês, visivelmente satisfeito e... aliviado.