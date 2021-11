Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Onana titular na baliza do Ajax quase 10 meses depois da polémica com doping Guarda-redes camaronês é opção de início no duelo frente ao Besiktas; já não jogava desde 31 de janeiro





• Foto: Action Images