Os dedos de Mourinho...

Mourinho vai escutar uma estrondosa assobiadela quando entrar no Allianz para tentar enganar a Juventus, pois a enorme falange de adeptos da vecchia signora não perdoa o facto de o luso lhe ter exibido os três dedos em Old Trafford, como sinal da tripleta por ele conquistada em 2009/10 ao serviço do rival Inter. "Só reagi daquela maneira no final do jogo porque os adeptos da Juve não se comportaram apropriadamente. Tenho uma boa relação com o clube e com Allegri, somos bons amigos. Não tenho más recordações do tempo que passei aqui em Itália", anota o Special One, que não conta com o lesionado Lukaku.

O técnico luso sabe que muito dificilmente o United será bem-sucedido em Turim se deixar (como tem sido hábito...) o adversário adiantar-se no marcador. "Quando se defronta uma superequipa não se pode deixá-la marcar primeiro, caso contrário torna-se complicadíssimo escalar a montanha", frisa Mourinho, desvalorizando a importância da partida: "A Juventus é favorita neste jogo e até na própria Champions. Este desafio não é crucial para nós, a segunda posição ficará definida nos jogos com o Young Boys e o Valencia. Lutaremos até ao fim!"

Pogba não se arrepende

O médio francês volta a um lugar onde já foi feliz – arrecadou nove troféus ao serviço da Juventus – e de onde saiu para... conseguir conquistar a Champions pelo United. Não contava, por certo, que a correlação de forças se invertesse desde então. "Não me arrependo da escolha! Queremos ganhar troféus, conquistámos três na primeira época [2016/17]. Esta temporada ainda vai a meio, veremos o que sucederá até ao final", diz Pogba, enquanto Darmian elogia CR7 e a vecchia signora: "Ronaldo é a melhor contratação do último defeso e a Juventus é o melhor clube de Itália."