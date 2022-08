Os jogos de FC Porto, Sporting e Benfica na Champions que vão dar em sinal aberto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA anunciou há dias o calendário da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Benfica arranca a 6 de setembro, na Luz (20 horas), frente ao Maccabi Haifa. O primeiro jogo do FC Porto é no dia seguinte às 20 horas em casa do Atlético Madrid. Também a 7 de setembro, mas às 17h45, o Sporting defronta na Alemanha o Eintracht Frankfurt. Da fase de grupos, seis encontros das equipas portuguesas serão transmitidos na TVI.At. Madrid-FC Porto: 7 de setembro (20 horas)FC Porto-Club Brugge: 13 de setembro (20 horas)Benfica-Paris Saint-Germain: 5 de outubro (20 horas)Sporting-Marselha, 12 de outubro (20 horas)Tottenham-Sporting: 25 de outubro (20 horas)Maccabi Haiba-Benfica: 2 de novembro (20 horas)