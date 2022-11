Os possíveis adversários de Benfica e FC Porto nos 'oitavos' da Champions

Está fechada a fase de grupos da Liga dos Campeões e também estão definidas as equipas apuradas para a próxima fase, aquelas que descem à Liga Europa e ainda as que estão eliminadas. Nas contas dos apurados, nota para a definição dos possíveis adversários de Benfica e FC Porto no sorteio dos 'oitavos'. Conheça-os na lista abaixo.Possíveis adversários do FC Porto (1.º do Grupo B)Liverpool (2.º do Grupo A)Inter Milão (2.º do Grupo C)Eintracht Franfurt (2.º do Grupo D)AC Milan (2.º do Grupo E)RB Leipzig (2.º do Grupo F)Borussia Dortmund (2.º do Grupo G)Paris SG (2.º do Grupo H)Possíveis adversários do Benfica (1.º do Grupo H)Liverpool (2.º do Grupo A)Club Brugge (2.º do Grupo B)Inter Milão (2.º do Grupo C)Eintracht Franfurt (2.º do Grupo D)AC Milan (2.º do Grupo E)RB Leipzig (2.º do Grupo F)Borussia Dortmund (2.º do Grupo G)As outras equipas apuradasNápoles (1.º do Grupo A)Bayern Munique (1.º do Grupo C)Tottenham (1.º do Grupo D)Chelsea (1.º do Grupo E)Real Madrid (1.º do Grupo F)Man. City (1.º do Grupo G)Ajax (Grupo A)Bayer Leverkusen (Grupo B)Barcelona (Grupo C)Sporting (Grupo D)RB Salzburgo (Grupo E)Shakhtar Donetsk (Grupo F)Sevilha (Grupo G)Juventus (Grupo H)Rangers (Grupo A)At. Madrid (Grupo B)Viktoria Plzen (Grupo C)Marselha (Grupo D)Dínamo Zagreb (Grupo E)Celtic (Grupo F)Copenhaga (Grupo G)Maccabi Haifa (Grupo H)