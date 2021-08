Os vencedores de todos os prémios da gala da Champions

Chelsea, no masculino, e Barcelona, no feminino, foram os grandes dominadores dos prémios individuais entregues esta quinta-feira na gala da Liga dos Campeões. Ruben Dias foi um dos 'intrusos', ao vencer o prémio de defesa do ano, juntamente com Erling Haaland (melhor avançado).





: Jorginho (Chelsea): Alexia Putellas (Barcelona): Thomas Tuchel (Chelsea): Lluis Cortés (Barcelona): Edouard Mendy (Chelsea): Rúben Dias (Man. City): N'Golo Kanté (Chelsea): Erling Haaland (Borussia Dortmund)Sandra Paños (Barcelona): Irene Paredes (Barcelona): Alexia Putellas (Barcelona): Jennifer Hermoso (Barcelona)