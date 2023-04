Painel da UEFA rendido à "assistência maradoniana" de Rafael Leão: «Nápoles não conseguiu lidar com ele»

O painel de Observadores Técnicos da UEFA que observou o encontro entre Nápoles e Milan, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mostrou-se totalmente rendido à exibição de Rafael Leão no Estádio Diego Armando Maradona, utilizando o nome que serve de inspiração para o estádio para adjetivar a brilhante jogada do internacional luso no golo dos rossoneri."Esteve sublime no ataque. Ganhou um penálti e fez uma assistência maradoniana para o primeiro golo, no estádio perfeito. O Nápoles não conseguiu lidar com ele e o Milan usou o seu talento e atual forma para alcançar as meias-finais", pode ler-se na nota partilhada no site oficial da UEFA poucos minutos após o final da partida em Nápoles.