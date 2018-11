Pancadaria entre benfiquistas e holandeses fez estragos em hotel nas imediações do estádio

Um confronto entre adeptos do Benfica e do Ajax, após o empate entre as equipas na Liga dos Campeões, deixou um rasto de destruição numa unidade hoteleira nas imediações do Estádio da Luz e obrigou à intervenção da polícia.Pouco depois do final do jogo, cerca de trinta adeptos das duas equipas envolveram-se em cenas de pancadaria dentro do espaço, provocando os estragos documentados pelas imagens. Há, ainda, relatos de feridos na sequência do confronto.Refira-se que, quando a polícia chegou ao local, já os envolvidos tinham abandonado o local.