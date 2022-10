Paris SG vai questionar UEFA após queixas de revistas abusivas na Luz

Os relatos de alguns adeptos do Paris SG, a dar conta de revistas abusivas antes da entrada no Estádio da Luz para o jogo com o Benfica, já chegaram ao conhecimento dos responsáveis máximos do clube francês, que segundo a RMC Sport estará a preparar-se para iniciar contactos junto da UEFA na tentativa de esclarecer o que se pessou e encontrar culpados.De acordo com a emissora, o Paris SG considera os testemunhos algo "particularmente grave" e o próprio presidente Nasser Al-Khelaïfi mostra-se também ele "muito preocupado" com a situação.