Parker antevê duelo com Benfica na Luz: «Será um grande desafio contra uma equipa de topo»

Scott Parker fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Benfica, na Luz, a contar para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. O técnico do Club Brugge espera "um grande desafio" contra "uma equipa de topo" e quer esquecer a exibição da sua equipa na derrota (3-0) com o Oostende na Liga belga."O Benfica tem grande qualidade e é uma equipa de topo. Vai ser um grande desafio. Espero um jogo duro. Não gostei da exibição na sexta-feira, mas agora é uma competição diferente", referiu o treinador inglês, em conferência de imprensa.Questionado sobre o facto de ter dito que ficaria no clube belga enquanto o quiserem, Parker retratou-se. "Não quis dizer aquilo. A minha função é treinar os jogadores e tornar a equipa consistente", frisou.Recorde-se que a partida tem pontapé de saída marcado para as 20 horas de amanhã, no Estádio da Luz, e será arbitrada pelo turco Halil Umut Meler.