Pasalic após derrota diante do PSG: «É uma pena, estivemos tão perto»

Mario Pasalic abriu o marcador no Atalanta-Paris Saint-Germain aos 27 minutos e fez a equipa de Bérgamo sonhar com o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões. Só que uma reviravolta incrível dos franceses, mesmo na reta final do encontro, deitou por terra o sonho dos transalpinos.





Após o apito final, o médio croata não escondeu a desilusão pelo desfecho do jogo no Estádio da Luz. "É uma pena, estivemos tão perto... Mas isto é a Liga dos Campeões. Equipas com esta qualidade no ataque podem marcar dois golos em dois minutos", afirmou Pasalic à Sly Sports Itália.Apesar da tristeza, Pasalic diz que os italianos têm de estar orgulhosos pelo percurso e que na próxima edição da liga milionária querem voltar a surpreender."Estamos desiludidos, mas queremos olhar para a frente e estar mais preparados para a Champions da próxima época.. Fizemos tudo o que podíamos, sem dúvida, mas estas equipes têm tanta qualidade individual que podem fazer estragos a qualquer momento. Provámos que podemos lutar com os mais fortes e espero que na próxima época possamos fazer o mesmo", justificou o médio de 25 anos.