Paulo Futre 'veste-se' de xerife e dá 'alfinetada' no Real Madrid após derrota na Champions

Paulo Futre congratulou-se com a recuperação levada a cabo pelo Atlético Madrid diante do Milan, na Liga dos Campeões, e aproveitou para dar uma 'alfinetada' no Real Madrid, que perdeu de forma surpreendente diante dos moldavos do Sheriff.





REMONTADA DE CHAMPIONS, VAMOS ATLETI!!!



Para celebrarlo os traigo este recuerdo del Sheriff Futre pic.twitter.com/zmuMoqMfPE — Paulo Futre (@PauloFutre) September 28, 2021

O antigo internacional português, ex-jogador dos colchoneros, partilhou uma foto sua, em criança, vestido de xerife, com a seguinte legenda: "Remontada na Champions, vamos Atléti! Para celebrar trago-vos esta recordação do Sheriff Futre".Minutos depois voltou à carga: "Grande western, em que ganham os índios e o sheriff".