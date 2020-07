Paulo Sousa convidado para sorteio da fase final da Liga dos Campeões

O treinador do Bordéus, o português Paulo Sousa, vai estar esta sexta-feira a convite da UEFA no sorteio da final da oito da Liga dos Campeões, em Nyon, na Suíça, informou a assessoria do antigo médio.

Paulo Sousa, de 49 anos, ergueu duas vezes o principal troféu europeu de clubes, em dois anos consecutivos, pela Juventus, em 1995/96, e pelo Borussia Dortmund, em 1996/97.

O sorteio está marcado para as 12 horas locais (11 em Lisboa), com quatro equipas ainda por definir, uma vez que, devido à pandemia de covid-19, ficaram por disputar quatro embates da segunda mão dos oitavos de final: Manchester City-Real Madrid (2-1, na primeira mão), Juventus-Lyon (0-1), Bayern Munique-Chelsea (3-0) e Barcelona-Nápoles (1-1).

Já apurados para os quartos de final estão Atalanta, Leipzig, Atlético Madrid - que eliminou o campeão europeu em título, Liverpool - e Paris Saint-Germain.

Os jogos dos quartos vão ser disputados entre 12 e 15 de agosto, os das meias em 18 e 19 de agosto, entre os estádios da Luz e José Alvalade, em Lisboa, e a final em 23, no recinto encarnado.