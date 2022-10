Pavel Nedved elogia Benfica: «Pode vir a ser um outsider na Liga dos Campeões»

Antes do encontro frente ao Benfica, o vice-presidente da Juventus Pavel Nedved admitiu que o clube da Luz pode mesmo vir a ser uma equipa sensação na Liga dos Campeões. O dirigente deixou elogios à campanha dos encarnados na prova."Não é uma surpresa porque o Benfica é uma grande equipa e um clube histórico. Talvez possam vir a ser um outsider na Liga dos Campeões", referiu, à BTV, após um almoço com os dirigentes do Benfica.Nesta lógica, o antigo internacional checo admitiu que a tarefa dos italianos para hoje é árdua. "Para nos é um jogo difícil. O Benfica é uma grande equipas com grandes jogadores e treinador. Temos de ganhar para haver hipóteses de passarmos. Mas o Benfica joga em casa, vai ser muito difícil", expressou, antevendo um grande ambiente na Luz."Agora estamos muito bem e esperamos fazer um grande jogo contra o Benfica num estádio fantástico, com grandes adeptos. Queremos oferecer-lhes um grande jogo esta noite", concluiu.