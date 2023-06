Pedro Proença felicita Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista da Champions

Pedro Proença felicitou Rúben Dias e Bernardo Silva pela conquista da Liga dos Campeões, na sequência da vitória do clube inglês sobre o Inter Milão, na final da prova (1-0)."Depois da Premier League e Taça de Inglaterra, Bernardo Silva e Rúben Dias celebram a vitória na Liga dos Campeões, que consagra, para ambos, uma época histórica do Manchester City. Em nome da Liga Portugal, dou os parabéns aos nossos dois embaixadores. É com orgulho que vemos os nossos jogadores a espalharem talento e a construírem a história do futebol!", escreveu o presidente da Liga nas redes sociais.Recorde-se que também João Cancelo tem direito a medalha, pois atuou a primeira metade da época no City - foi emprestado em janeiro ao Bayern Munique.