Penálti contra o Newcastle no jogo com o PSG gera revolta em Inglaterra: «Que monte de merda!»

A arbitragem do polaco Szymon Marciniak no jogo do Newcastle com o PSG foi arrasada pela generalidade dos comentadores ingleses, que consideraram o golo que deu o empate aos franceses "ridículo". O juiz assinalou a grande penalidade aos 90+6', depois de rever o lance, e Kylian Mbappé acabou por marcar o penálti e assim garantir um importante ponto para a sua equipa nesta penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.O lance gerou enorme revolta em Inglaterra e muitos ex-futebolistas, agora comentadores televisivos, não pouparam nas palavras. Alan Shearer, antigo avançado e lenda do Newcastle, foi um dos mais contundentes. "Faz-me um favor, meu. Que monte de merda!", atirou nas redes sociais com a 'hashtag' #VAR. "Uma magnífica atuação de todos os jogadores não devia ser arruinada por uma decisão destas."Gary Lineker, apresentador do 'Match of The Day', partilha a opinião de Shearer. "Como raio isto é um penálti para o PSG? Ridículo", disse o antigo avançado, enquanto Stan Collymore foi mais longe: "VAR, morre por favor.Ally McCoist, antigo jogador do Liverpool, foi contundente: "Isto roça o roubo. É uma vergonha! Sinceramente não é penálti. A bola bate-lhe no peito e sai pelo cotovelo esquerdo. É uma parvoíce, pavoíce! Nunca é penálti. O árbitro esteve excelente até àquele momento, mas como pôde marcar isto? Os rapazes do Eddie Howe [treinador do Newcastle] trabalharam arduamente do princípio ao fim e creio que é uma decisão realmente má do árbitro, que tinha estado bem durante o resto do jogo."Jermain Jenas, ex-jogador dos magpies, partilha da mesma opinião. "O árbitro fez um bom jogo mas depois cedeu. Que isto suceda num momento como este, depois de o Newcastle jogar como estava a jogar, não é bom. É um sabor amargo. É uma das decisões mais vergonhosas que vi nos últimos tempos. Estou furioso. Há a sensação de que fomos enganados."Michael Owen, Bola de Ouro em 2001, também se mostrou chocado com o lance. "Nunca num milhão de anos isto é penálti. Estamos mais longe do que nunca de aplicar a regra da coerência da regra das mãos no futebol."