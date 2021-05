Pinto da Costa: «É necessário desmanchar má imagem depois das cenas degradantes em Lisboa»

Pinto da Costa congratulou-se esta quinta-feira por o Estádio do Dragão ter sido escolhido pela UEFA para receber a final da Liga dos Campeões no próximo dia 29, um jogo que coloca frente a frente o Manchester City e o Chelsea. O presidente do FC Porto diz que servirá para limpar a imagem do país, depois dos confrontos verificados nos festejos do título do Sporting.





"Foi com muita satisfação que tomei conhecimento de que a UEFA marcou a final da Liga dos Campeões para o dia 29 de maio aqui no Estádio do Dragão. É uma prova de confiança na estrutura do FC Porto, porque não é fácil num tão curto espaço de tempo, e só hoje tivemos a confirmação oficial de que a final ia ser realizada no nosso estádio. É uma prova de confiança total na nossa estrutura e tenho a certeza de que tudo irá correr da melhor forma. É importante para o FC Porto, para o futebol português, para a cidade e para o próprio país", explicou o líder do FC Porto, em declarações ao Porto Canal.Depois, Pinto da Costa não deixou de aludir aos incidentes que aconteceram nos festejos do título do Sporting. "Demonstra que em Portugal se podem organizar grandes eventos mesmo em pandemia e depois da vergonha a que se assistiu em Lisboa, há dois dias, é necessário desmanchar essa má imagem que Portugal deu a todos e que as autoridades em Lisboa deram ao permitirem cenas degradantes em termos de defesa da saúde pública", afirmou.O líder dos dragões elogiou o papel da federação em todo este processo. "Tudo isto é possível porque a Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente o seu presidente, têm um grande prestígio na UEFA. Quando avaliam a realização desta final aqui, porque conhecem bem o FC Porto, a UEFA acredita, aceita e vem calmamente aqui. Estou certo de que tudo vai correr da melhor maneira. Sei que os adeptos compreenderão a situação e serão, como têm sido sempre, recatados e apoiantes desta medida".O jogo vai contar com 6 mil adeptos de cada equipa. "Depois, tem outro lado positivo que é, ao exigir a UEFA público no estádio, e com toda a razão porque não há nenhum motivo para que isso não acontecesse, levou a que agora o Governo autorizasse que haja público nos estádios na última jornada do campeonato para apanhar a boleia e não ficar cada vez mais desacreditado", explicou.E continuou: "É uma medida oportunista e que eu reprovo porque vai contra a verdade desportiva, pois cria uma desigualdade entre as equipas que jogam em casa e as que jogam fora. Há jogos importantes, decisivos, e há equipas que vão ter apoio e outras não. Isto é colocar as equipas e os clubes em desigualdade. Se serve para limpar esta atitude estúpida de permitir que haja milhares de pessoas em todos os espetáculos em recintos fechados e no desporto não seja possível. É realmente lamentável que não se defenda a verdade desportiva e que não tenham feito pelo menos nas duas últimas jornadas para que todos os clubes pudessem ter a oportunidade de ter o apoio do seu público".