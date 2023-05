Pioli: «O Rafael Leão está melhor, definitivamente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Milan acredita que pode chegar à final da Champions, em Istambul, apesar da derrota por 2-0 com o Inter na 1.ª mão das meias-finais."O Rafael Leão está melhor, definitivamente. Tanto ele, como o Krunic e o Junior Messias, deverão ser convocados. Se tudo correr bem vão a jogo", afirmou Stefano Pioli.O técnico do Milan continua a ter uma crença gigantesca nos seus pupilos. "Temos um objetivo em mente, vencer o jogo para conseguirmos a qualificação para a final, algo que ninguém previa. Sei que podemos fazer um grande jogo."Pioli acredita na reviravolta. "Prepararam-se bem e estão com muita garra. Estes são os jogos que todos os jogadores sonham jogar. Estamos em desvantagem mas podemos dar a volta", finalizou.