Pogba: «Ronaldo marca golos como quem bebe um copo de água»

De regresso a Turim, a um estádio no qual atuou entre 2012 e 2016, Paul Pogba assegurou não se arrepender da decisão que tomou em trocar a Juventus pelo Manchester United, numa conferência de imprensa onde um dos nomes falados foi o de Cristiano Ronaldo. Um avançado que para o médio francês marca golos ao ritmo de quem... bebe copos de água."Quando vi que o tinham contratado percebi que tinha sido uma excelente movimentação da Juventus. É sempre um prazer jogar ao lado de jogadores como Ronaldo, Messi ou Neymar. É um jogador da Juventus e um jogador bom de se ter na nossa equipa. Todos gostariam de ter um jogador que marca um golo como quem bebe um copo de água", disse o internacional gaulês, de 25 anos.Questionado sobre a sua decisão de 2016, quando trocou Turim por Manchester, o campeão do Mundo garante não se ter arrependido desse movimento. "A minha experiência no United tem sido positiva. Na primeira época ganhámos a Liga Europa, que era o objetivo principal, voltámos à Liga dos Campeões e chegámos à final da Taça. Creio que estamos no caminho certo e podemos sempre melhorar. Estou satisfeito pelo que atingimos nestes dois anos, isto depois da decisão que tomei de voltar. Mesmo estando a Juventus na Champions e o United na Liga Europa, não me arrependo dessa decisão. Estou aqui para devolver o clube ao topo. Quero mostrar o meu valor e o que posso fazer com o Manchester United", assegurou o médio, que na quarta-feira, a partir das 20 horas, terá a sua chance de ajudar os ingleses a triunfar em Turim, numa partida do Grupo H.