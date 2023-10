Polémica no Atlético Madrid-Feyenoord: Saúl Ñíguez está fora de jogo no lance que dá o 1-1?

Cinco minutos após sofrer o primeiro da partida, o Atlético Madrid chegou ao empate (1-1) frente ao Feyenoord. Contudo, o lance acabou por estar envolvido em alguma polémica devido ao posicionamento de Saúl Ñíguez no último passe feito pelos jogadores do Atlético Madrid.

Segundo é possível ver nas imagens televisivas do lance, o internacional espanhol está adiantado em relação ao último elemento da linha defensiva do Feyenoord quando é lançado no espaço por um companheiro de equipa. Na sequência, Mats Wieffer acaba por cortar a bola e deixá-la à mercê de Álvaro Morata que, em posição frontal para a baliza adversária, aproveita para fazer a igualdade no marcador.

Entretanto, o Feyenoord voltou a colocar-se na frente, ao minuto 34, por intermédio do eslovaco David Hancko.