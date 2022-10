Potter elogia Rafael Leão: «É um jogador de topo. Faz a diferença com golos e assistências»

Graham Potter fez rasgados elogios a Rafael Leão no lançamento do duelo entre Chelsea e Milan. O treinador dos blues destacou o português como um desequilibrador e acrescentou que o vê com capacidade para jogar no futebol inglês. "Estou verdadeiramente impressionado pela positiva pelo que ele tem feito, ele faz a diferença no ataque com golos e assistências. Parabéns a ele, porque é um jogador de topo. O que ele será no futuro, isso não sei, mas está a jogar muito bem no Milan. Tem a técnica e o talento suficientes para jogar na Premier League", disse Potter, que ainda procura a primeira vitória na Liga dos Campeões após o dececionante empate na jornada anterior, com o Salzburgo (1-1).

O avançado português falou à UEFA e agradeceu ao Milan pela paciência que teve na sua evolução. "Não podia perder esta oportunidade e o clube também não tinha intenção de me vender. Eles acreditaram em mim. Essa demonstração de fé ajudou-me a crescer e melhorar. Agora sinto que posso ajudar os meus colegas", admitiu.