Presidente da Turquia condena atos de racismo e espera que a UEFA tome medidas

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reagiu com pulso firme aos incidentes durante o PSG-Basaksehir. O governante repugna veemente o racismo e apela à UEFA para agir.





"Condeno veementemente os acontecimentos racistas contra Pierre Webo, membro do staff técnico do Basaksehir, e estou convencido que a UEFA tomará as medidas que se impõem. Somos incondicionalmente contra o racismo e a descriminação dentro do desporto e em todos os domínios da vida", escreveu Erdogan no twitter.